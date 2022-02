Kommende Woche beginnen die Verhandlungen mit der Bundes- und der Landesregierung über die finanzielle Beteiligung an den Hochstraßenprojekten in Ludwigshafen. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat angekündigt. „Die Gesamtkosten sind zusammengestellt. Ab nächster Woche werden Kämmerer Andreas Schwarz und ich in Mainz und Berlin ,betteln’ gehen“, sagte die OB. Eine Zahl zu den Gesamtkosten nannte sie nicht. Öffentlich bekannt waren zuletzt Kostenschätzungen von mindestens 620 Millionen Euro – 530 Millionen für den Abriss der Hochstraße Nord und den Neubau der Helmut-Kohl-Allee sowie 91 Millionen für den Wiederaufbau der Hochstraße Süd. Bund und Land haben der Stadt in der Vergangenheit Unterstützung zugesagt, die Höhe der Förderung ist aber noch Verhandlungssache.