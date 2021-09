Wie meistert Ludwigshafen die Corona-Pandemie, und wie geht’s weiter mit den Sanierungen der Hochstraßen Süd und Nord, respektive der ebenerdigen Stadtstraße? Unter anderem mit diesen beiden Themenkomplexen – bei insgesamt 17 Tagesordnungspunkten – beschäftigt sich am Montag der Ludwigshafen Stadtrat. Die Verwaltung will dazu in der Sitzung jeweils einen Sachstandsbericht abgeben, beziehungsweise über die aktuelle Lage informieren.

Millionenschwere Schulprojekte

Daneben geht es um den Nachtragshaushalt für 2021 sowie um die Zustimmung zur zweiten Stufe der Kooperationsvereinbarung für die Pendler-Radroute Ludwigshafen-Schifferstadt. Ferner schlagen eine Reihe von Schulprojekten auf: So soll die Einrichtung eines temporären Pavillons für die Mozart-Grundschule in Rheingönheim für rund zwei Millionen Euro sowie die Erweiterung der Grund- und Förderschule an der Blies in West – ebenfalls durch Pavillons – für knapp vier Millionen Euro genehmigt werden. Los geht’s im Konzertsaal des Pfalzbaus um 15 Uhr.