Am 9. Juni wird ein neuer Stadtrat gewählt. Vor welchen Aufgaben stehen die Politiker in ihrer Amtszeit? Was sind die größten „Baustellen“ in den nächsten fünf Jahren? Heute geht“s um das Thema Verkehr: von den Hochstraßen über Radwege bis hin zur E-Mobilität. Mehr dazu lesen Sie hier.