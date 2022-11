Der Streit um die Finanzierung der Hochstraßenbauprojekte geht in eine neue Runde. CDU-Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger hatte im RHEINPFALZ-Interview mehr Tempo bei den Verhandlungen zwischen Bund, Land und Kommune gefordert – und dafür Kritik von der SPD geerntet. Nun kontert der Bad Dürkheimer: Die SPD habe offensichtlich keinen Einfluss auf Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

„Nerven liegen offensichtlich blank“

„Bei der SPD liegen offensichtlich die Nerven blank. Anders lässt sich nicht erklären, warum die Kollegen auf meine sachlichen Vorschläge so aggressiv reagieren – getroffene Hunde bellen. Diese polemische Rhetorik trägt nicht zum schnelleren Umbau der Hochstraßen bei“, sagt der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer. In der Sache hätten die Sozialdemokraten nichts beizutragen. Wenn wirklich ständig Gespräche zwischen den Abgeordneten der SPD und dem Bundesverkehrsminister stattfänden, dann könnten beide bis heute kein Ergebnis vorweisen. Bei Minister Wissing hätten die SPD-Politiker aus der Region wohl offensichtlich keinen Einfluss darauf, dass er sich nach über einem Jahr endlich mal um die Hochstraßen kümmere.

Wie lange hält sie noch durch? Hochstraße Nord. Archivfoto: Stadt

„Vorwurf trifft Landesregierung in Mainz“

Wenn die Kollegen sich getroffen fühlten, weil ihre Forderung einer Altschulden-Übernahme durch den Bund nicht umgesetzt werde, treffe sie das selbst, so der 35-Jährige weiter. Denn trotz ihrer Wahlversprechen habe die SPD dies bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen nicht umgesetzt. Der Bund trage nicht die Schuld an der dauerhaften Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen Kommunen wie Ludwigshafen. Dieser Vorwurf treffe allein die seit 30 Jahren SPD-geführte Landesregierung in Mainz. Dass nach zwei Urteilen des Verfassungsgerichtshofs endlich eine Entlastung komme, sei überfällig. Steiniger fordert die SPD auf, zur Sachlichkeit zurückzukehren. „Sie sollten ihre Energie eher darauf verwenden, dass wir gemeinsam bei den Hochstraßen weiterkommen“, bilanziert der Bad Dürkheimer.