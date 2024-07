Der Übergang von der Mundenheimer Straße in die Bismarckstraße (Mitte) ist, wie berichtet, aufgrund der Bauarbeiten an der Hochstraße Süd seit dieser Woche für den Straßen- und öffentlichen Personennahverkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die über die Auffahrtsrampen der B37 in Richtung Mannheim fahren, sind von der Sperrung nicht betroffen, teilt die Stadtverwaltung mit. Um weiterhin die Innenstadt zu erreichen, ist eine Umleitung über die Mundenheimer Straße, Rottstraße, Rheinallee, Rheinuferstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, das Lichtenberger Ufer und die Wredestraße ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Mundenheim auf die Sperrung zufahren, können der Umleitung über die Yorckstraße, Rheinuferstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, das Lichtenberger Ufer und die Wredestraße folgen. Der Öffentliche Personennahverkehr wird über die gleiche Strecke geführt. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und darum, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen.