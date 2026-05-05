Am Montagmorgen hat es sich rund um die Hochstraße Nord noch arg gestaut. Am Nachmittag war es entspannter. Auf der Suche vor Ort nach dem Stau im Feierabendverkehr.

„Stau ist bloß hinten blöd. Vorne geht’s.“ Dieser Spruch aus einem Sketch eines bekannten deutschen Radiokomikers hat sich vor Jahrzehnten in mein Gehirn eingebrannt. Wenn es irgendwie um Stau, viel Verkehr, Fahrten in den Urlaub oder was auch immer mit Auto geht, krame ich ihn, sehr zum Leidwesen meiner Familie und Freunde, hervor. Im Berufsverkehr stellt sich mir immer die Frage: Wo ist da vorne? Und wo hinten? Weil ich muss ja vielleicht woanders hin als mein Vorder-, Hinter-, Nebenmann. Also: schwierig.

Der große Kollaps ist für das Laienauge ausgeblieben. Foto: Christian Treptow

Das Ziel des Großteils der Autofahrer auf der Rheinuferstraße ist am Feierabend klar: raus aus Ludwigshafen. Zumindest raus aus der City. Rüber nach Mannheim, oder weiter in den Norden in Richtung Oppau oder gar Frankenthal. Gegen 16.15 Uhr fließt der Verkehr. Zähflüssig, würde es wohl im Radio in den Verkehrsnachrichten heißen, wenn dieses Ereignis Erwähnung finden würde. Aber immerhin: Es geht voran.

Einen kleinen Engpass gibt es an der Auffahrt von der Rheinuferstraße auf die Kurt-Schumacher-Brücke. Foto: Christian Treptow

Das ganz große Chaos ist am späteren Nachmittag – anders als offenbar am Montagmorgen, als sich wegen der Sperrung der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke kilometerlange Staus bildeten – ausgeblieben. Aus der Bahnhofstraße trägt der Wind ein paar traurige Töne aus einem Schifferklavier herüber. An der Ampel vor der Rhein-Galerie dürfen E-Autofahrer zeigen, dass sie einen viel besseren Start hinlegen können als die Kollegen, die noch einen Verbrennermotor vorne drin haben. Das Schöne daran: Im Stau sind sie alle gleich.

Kein Stau auf der Rheinuferstraße in Höhe der Rhein-Galerie. Foto: Christian Treptow

Der Wind weht aber auch eine Abgaswolke herüber. Ein kurzer Kontrollblick in Richtung Hochstraße. Und, ja, die Autos fahren noch. Langsam, aber das war ja irgendwie klar. Ein Krankenwagen kommt mit Martinshorn angerauscht. Aber er will in Richtung Süden. Die Töne des Schifferklaviers werden nicht fröhlicher.

Wirklich gesperrt: die Auffahrt in Richtung A650. Für den einen oder anderen war es trotzdem eine Überraschung. Foto: Christian Treptow

Also geht’s weiter in Richtung Hochstraße Nord. Vielleicht gibt’s da ja mehr Stau. Tatsächlich fließt der Verkehr an den Auffahrten in Richtung Mannheim noch ein bisschen behäbiger. Oder doch nicht? Liegt alles im Auge des Betrachters. Stau ist das für mein Empfinden nicht. Chaos oder Verkehrskollaps noch viel weniger.

Irgendwo in der Mitte des zäh vor sich hinnrollenden Verkehrs. Foto: Christian Treptow

Ein paar Fallstricke gibt es allerdings. Die Einkaufszeit ist vorbei. Die Menschen müssen wieder nach Hause. Entsprechend fahren sie ihre Autos aus dem Parkhaus der Rhein-Galerie raus. Und kommen direkt in den Feierabendverkehr. In der Regel wollen sie in Richtung Norden. Doch wer lässt die entscheidende Lücke auf dem Weg nach Hause zur Familie?

Die Bauarbeiter am Würfelbunker hatten einen Logenplatz. Foto: Christian Treptow

Apropos Lücke lassen: Das mit dem Reißverschlussverfahren hat noch nicht jeder drauf. Als ich mir die Szenerie so zu Gemüte führe, hoffe ich, dass der eine oder andere ernsthaft in Erwägung zieht, sich das noch mal als Erklärvideo im Internet anzuschauen. Ansonsten wirkt die Szenerie sehr entspannt. Einige haben die Fenster runtergelassen. Musik schallt mir entgegen – Classic Rock (sehr gut), Gestampfe (weniger gut), aber jedem hilft nach einem Arbeitstag eben etwas anderes.

Auch aus Richtung Norden hat sich ein kleiner Rückstau gebildet (Hintergrund). Foto: Christian Treptow

Neben mir auf der Fahrbahn wiederholt sich x-mal das gleiche Ritual: Kupplung langsam kommen lassen, erster Gang, mit etwas Glück gleich in den zweiten schalten. Es geht voran. Langsam, aber immerhin. Noch langsamer, als ich ein paar Minuten später meinen Posten aufgebe. Mehr Autos auf gleichbleibend wenig Raum – das wird eben eng. Für einen Stau qualifiziert sich das in meinen Augen noch nicht. Von Chaos oder Kollaps will ich erst gar nicht anfangen.

Arbeiten an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke am Dienstagmorgen. Foto: Steffen Gierescher

In Richtung Norden wird es etwas knifflig, weil manche einfach nicht glauben wollen, dass die Auffahrt zur A650 dicht ist. Überraschung: Die Schilder lügen nicht. Also schnell Spurwechsel. Ein Rentner schlendert an mir vorbei und schaut mäßig interessiert zur Blechlawine, die sich Richtung Baden schiebt.

Jetzt ist doch ein bisschen Stau. Zumindest auf der Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim. Ein Abschlepper ohne Ladung ist unterwegs. Hoffentlich ist nichts passiert. Wer sich früh einordnet, ist im Stau offenbar eher hinten. Aber von hinten kommen ja noch ein paar Autos. Also ist man technisch gesehen wieder weiter vorne in der Schlange. Ob das ein Trost ist? Ich weiß es nicht. Was ich aber mit Sicherheit weiß: „Stau ist bloß hinten blöd. Vorne geht’s.“ Vielleicht kann das ja auch für den einen oder anderen Gestressten auf der Kurt-Schumacher-Brücke ein Trost sein, bis am 15. Mai wieder die Adenauer-Brücke befahrbar ist. Immerhin am Dienstag war die Verkehrslage in der City schon deutlich entspannter.

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