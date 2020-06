„Wenn der Wasserschlauch anspringt, geht’s los“, kündigt Stefan Feldmann als Verantwortlicher der Abrissfirma Moß an – um 10.51 Uhr, gut zwei Stunden später als geplant, ist es dann soweit: Die gewaltige Schere des um 6 Uhr mit einem Schwertransport angelieferten 70-Tonnen-Baggers knabbert am Donnerstag das erste Stück der Pilzhochstraße ab. Das Wasser soll die Staubentwicklung in Grenzen halten. Auf diesen denkwürdigen Moment hatten mehrere Dutzend Schaulustige und zahlreiche Kamerateams an der Baustelle bereits ab 9 Uhr hingefiebert.

Auch die OB zückt ihr Handy

Die meisten Beobachter zücken ihre Handys, darunter auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Wie einige andere Kommunalpolitiker will die 57-Jährige live miterleben, wie der Rückbau am ersten Abschnitt des maroden 580-Meter-Teils der Hochstraße Süd (B 37) vor sich geht. „Jetzt leuchtet mir noch viel mehr ein, warum abgerissen werden muss“, sagt sie mit Blick auf die relativ dünne und bereits weitgehend abgefräste Asphaltschicht der Trasse. „Das Ding muss weg.“ Feldmann rechnet bereits für Freitag mit einem Durchbruch. Allein im ersten Abbruchabschnitt entstehen nach seinen Angaben 4000 Tonnen Schutt, 50.000 Tonnen müssen insgesamt entsorgt werden in den kommenden Wochen.

Ab Freitag wird Tag und Nacht durchgearbeitet

Weil bereits angefallener Schutt, der beim Entfernen der Brückenkappen entstanden ist, noch weggeräumt werden muss, eine Auflage der Gewerbeaufsicht, verzögert sich der Start. Bis 17.30 Uhr wird an Fronleichnam gearbeitet. Am Sonntagnachmittag soll der Brückenabschnitt über der Mundenheimer Straße abgetragen sein. Ab Freitagmorgen, 7 Uhr, wird Tag und Nacht durchgearbeitet.

Die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim ist seit Mittwochnachmittag bis Montag, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Seit 22. August ist die Südtrasse dicht, weil sich Risse in ihren Stützen („Pilzen“) gebildet hatten. Am 22. November wurden zwei Durchfahrten unterhalb der Konstruktion gesperrt, da sich die Rissbildungen vergrößerten und Prüfstatiker wegen Einsturzgefahr Alarm schlugen.

Bis Oktober soll die Pilzhochstraße abgerissen sein, ein Ersatzneubau bis 2025/26 stehen. Rund 15 Millionen Euro soll der reine Abriss kosten, insgesamt rechnet Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD) für das Gesamtvorhaben mit Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Die Finanzierung ist bisher nicht gesichert, es gebe aber positive Signale von den Zuschussgebern aus Mainz und Berlin, betont die OB.