Kaum sind die ersten Teile der Pilzhochstraße abgerissen, laufen die nächsten Arbeiten. Damit die Straßenbahnen ab 14. September wieder die Haltestelle Berliner Platz anfahren können, setzt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft Masten und überprüft Gleise.

Seit dem Abend des 22. November 2019 können Straßenbahnen den Berliner Platz nicht mehr anfahren. Der Grund: Damals entschied die Stadt, die Durchfahrten unter der maroden Hochstraße Süd zu sperren, weil diese als einsturzgefährdet galt. Die Gefahr ist gebannt, ein großer Teil der Pilzhochstraße abgerissen. Der Durchgang von der Mundenheimer Straße in Richtung Zentrum ist seit Anfang Juli wieder für Fußgänger geöffnet. Damit ab dem 14. September auch wieder Straßenbahnen den zentralen Knotenpunkt Berliner Platz anfahren können, sind allerdings noch einige Arbeiten notwendig.

Dazu gehören 14 Masten, die neu gesetzt werden müssen – zehn im Bereich Mundenheimer, vier im Bereich Berliner Straße. Die Masten führen die Oberleitungen für die Bahnen, die bislang am Brückenwerk der Hochstraße befestigt waren, wie Hans-Jürgen Dippold vor Ort erklärt. Der Ingenieur ist bei der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) für elektronische Anlagen zuständig. „Außerdem ist beim Abriss ein Mast zerstört worden“, sagt er. Vermutlich sei ein großer Brocken dagegen gefallen.

Warten auf Bodengutachter

Die Standorte für die neuen Masten seien extra so gewählt worden, dass sie der geplanten Hochstraße, die hier neu gebaut werden soll, nicht im Weg stehen, sagt Dippold. Die Fundamentgruben für die Masten sind ausgehoben, nun warte man noch auf die Freigabe eines Bodengutachters. „Der Untergrund stellt die größte Schwierigkeit dar“, sagt Dippold. Es müsse geprüft werden, ob er an den entsprechenden Stellen trotz vieler Aufschüttungen stabil genug ist. Eine gute Nachricht ist schon mal: Bei der routinemäßigen Kampfmittelerkundung wurde nichts gefunden.

Bis 10. August sollen die Masten stehen, dann folgen die Arbeiten an den Leitungen. Außerdem wird ein Bahnübergang wiederhergestellt, der für den Anlieferverkehr zum Faktorhaus und als Notausgang für die Diskothek „Musikpark“ dient.

Auch an den Gleisen wird gearbeitet. Durch das Gewicht der Abrissmaschinen und des -materials hatten diese sich teilweise verschoben oder abgesenkt. „Die Systeme sind nicht dafür ausgelegt, dass solche Massen an Gewicht draufkommen“, sagt Björn Thielmann, der als Projektleiter bei der RNV verantwortlich für den Gleisbau ist. Deshalb musste der Asphalt rund um die Gleise geöffnet werden, um zu sehen, „ob das System noch funktioniert oder ob es größere Schäden gibt“. Am Donnerstagnachmittag steht dann fest, dass keine unerwarteten Schäden gefunden wurden und der Boden ab Montag wieder geschlossen wird.

Verschlissene Schienen ausgetauscht

Die gesamte Situation kam für den Bereich Gleisbau nicht ganz ungelegen, wie Thielmann sagt. Man habe die Sperrung zum Berliner Platz genutzt, um Schienen auszutauschen, die ohnehin wegen Verschleiß nicht mehr optimal waren. Bei laufendem Betrieb hätte man das nur nachts oder innerhalb weniger Stunden machen dürfen, sagt er. So aber habe man die notwendige Zeit dafür gehabt.

Für alle Arbeiten, die entlang der Hochstraße Süd nach dem Abriss notwendig sind, rechnet die RNV derzeit mit Kosten von einer Million Euro. „Bis heute sind wir sehr gut im Zeitplan“, sagen Hans-Jürgen Dippold und Björn Thielmann.