Am Freitag, 8. November, laufen ab 22 Uhr für die Dauer von rund acht Stunden Betonarbeiten auf einem weiteren Teil der neuen Brücke für die Hochstraße Süd ( B37) im Baufeld zwischen Faktorhaus und Dammstraße oberhalb der Gleise, wie die Stadtverwaltung informiert. Die Arbeiten finden nachts statt, um eine kontinuierliche Betonzufuhr sicherzustellen und gleichzeitig mögliche Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs zu minimieren. Eine erhöhte Lärmbelästigung werde nicht erwartet. Westlich der Berliner Straße, aber auch auf dem Baufeld entlang der Dammstraße werden laut Verwaltung weiterhin Fundamente und Pfeiler sowie Traggerüste für die nächsten Brückenabschnitte hergestellt. Darüber hinaus stünden weitere Schalungs- und Bewehrungsarbeiten an. Die Stadtverwaltung bittet Betroffene um Verständnis und Geduld. Anwohner stehe mit Dieter Jung ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist erreichbar unter Telefon 0621 504-6686 sowie per E-Mail an dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de.