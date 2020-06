Die Stadtspitze beantwortet am Dienstagabend zwischen 16.30 und 17 Uhr an der Hochstraßenbaustelle Fragen zum Abriss, der spätestens am 11. Juni (Fronleichnam) beginnen soll. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und der am 1. Juli startende neue Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) stehen am Moschhochhaus Rede und Antwort. Kämmerer Andreas Schwarz, kommissarischer Baudezernent, und Sozialdezernentin Beate Steeg (beide SPD), sind am Hochhaus in der Yorckstraße ansprechbar, Markus Lemberger und Dieter Jung von der Stadtmarketinggesellschaft Lukom sind an der Dammstraße präsent. Die Ortstermine bilden den Auftakt zur Bürgerbeteiligung, die aber weitgehend online unter www.ludwigshafen-diskutiert.de über die Bühne gehen wird. Start war am Dienstag.

Live-Sprechstunde am 9. Juni

Eine Live-Sprechstunde mit Experten der Verwaltung ist für 9. Juni, 18 bis 20 Uhr, geplant. Moderiert wird sie von der Agentur Zebralog. Deren Sprecherin Sandra Desernot kündigte bei einer Videokonferenz am Dienstag an, dass der Dialog via Youtube-Kanal gestreamt werden wird.