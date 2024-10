Die Sperrung der Mundenheimer Straße im Bereich der Durchfahrt zum Berliner Platz wird voraussichtlich bis 9. Dezember verlängert, informiert die Stadtverwaltung. Komplexe Umplanungen und zusätzliche Anpassungen auf Höhe der Mundenheimer Straße beim Neubau der Hochstraße Süd (B37) führten dazu, dass die ursprünglich geplante Sperrpause ausgedehnt werden müsse. Während der Sperrung bleibe die Querung in Nord-Süd-Richtung für Fußgänger und Radfahrer über die errichteten Tunnelanlagen möglich. Auch die Berliner Straße könne uneingeschränkt passiert werden. Die Konrad-Adenauer-Brücke bleibe wie gehabt sowohl für den Kraftverkehr als auch für Fußgänger offen. Wegen des engen Zeitplans sei es notwendig, die Bauarbeiten am Freitag, 1. November, fortzusetzen. Im Bereich des Faktorhauses würden von 7 bis 17 Uhr die weiteren Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie die Verlegung von Spanngliedern durchgeführt. Es werde dabei keine erhöhte Lärmbelästigung im Umfeld erwartet. Für Rückfragen steht Anwohneren Dieter Jung als Ansprechpartner bereit, Telefon 0621 504-6686 oder per E-Mail an dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de.