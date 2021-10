Mit dem Wiederaufbau der Hochstraße Süd und den Stadtfinanzen befasst sich am Montag der Ludwigshafener Stadtrat. Die Stadtspitze stellt dabei erstmals die Pläne für den Ersatz der im vergangenen Jahr abgerissenen „Pilzhochstraße“ vor. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) bringt den Haushalt für das kommende Jahr ein, der unter anderem Steuererhöhungen vorsieht.

Seit dem Abriss der einsturzgefährdeten „Pilzhochstraße“ klafft eine 500 Meter lange Lücke zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und den anderen Bauwerken der Hochstraße Süd. Ein Ersatzneubau soll bis Ende 2025 die Trasse wieder befahrbar machen. Um die baurechtlichen Verfahren abzukürzen, ist ein Wiederaufbau der Hochstraße geplant. Im Sommer 2023 sollen dafür die Bauarbeiten beginnen.

Varianten und Zeitplan wird vorgestellt

Die Verwaltung wird dem Stadtrat die Vorplanung vorstellen und zeigen, wie der Neubau aussehen soll. Auch der Zeitplan für das Projekt wird den Fraktionen noch einmal vorgelegt. Ein Jahr hat ein Expertenteam der Stadtverwaltung, die eigens für die Hochstraßenprojekte gegründete Bauprojektgesellschaft (BPG) sowie Ingenieurbüros an unterschiedlichen Varianten für den Ersatzneubau gearbeitet. Der Stadtrat bekommt sie nun zur Kenntnis, danach wird es dazu ab Mittwoch ein digitales Bürgerforum geben. Ende November ist eine weitere Sondersitzung des Stadtrats geplant, um den Neubau auf den Weg zu bringen.

Dann kann auch mit Bund und Land über Finanzzuschüsse für die Hochstraßenprojekte verhandelt werden. Die wird Ludwigshafen brauchen, denn die Finanzlage verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Die Verschuldung der Stadt wird auf rund 1,4 Milliarden Euro steigen. Die Finanzaufsichtsbehörden haben deshalb bei Kämmerer Schwarz Steuererhöhungen angemahnt. So sollen die Hebesätze bei der Grundsteuer erhöht werden. Das dürfte für politische Debatten sorgen, denn bislang hatten sich Teile des Stadtrats unter Führung der CDU dagegen gewehrt. In Krisenzeiten dürften Unternehmen und Bürger nicht zusätzlich belastet werden, lautete damals die Argumentation. Auch im September gab es Streit um den Nachtragshaushalt. Es hagelte Kritik am Finanzausgleich im Land und an einer fehlenden Regelung für Altschulden. Das vom Kämmerer vorgelegte Zahlenwerk wurde mit lediglich zwei Stimmen Mehrheit angenommen.

Gebührenerhöhungen

Erhöht werden sollen auch eine ganze Reihe von städtischen Gebühren, unter anderem für die Abwasser- und Müllentsorgung. Auch das Parken in der Walzmühle und auf dem Parkplatz Jaegerstraße soll teurer werden.

Für Gesprächsstoff dürfte ebenfalls die Standortfrage für eine mögliche neue Multifunktionshalle sorgen, die ebenso auf der 22 Punkte umfassenden Tagesordnung steht wie die aktuelle Corona-Lage.

Termin

Stadtratssitzung, Montag, ab 15 Uhr, Pfalzbau. Die Sitzung wird auf ludwigshafen.de ins Internet übertragen.