Neun Monate nach der Grundsteinlegung für die neue Hochstraße Süd (B37) – ein 520-Meter-Lückenschluss – nimmt die Brücke insbesondere an der Baustelle am Faktorhaus langsam konkrete Formen an. Ende Januar waren die Arbeiten gestartet ist, Ende März die Arbeiten für den ersten Überbau über die Straßenbahngleise im Bereich des Berliner Platzes. Der Straßenbahnverkehr über die Konrad-Adenauer-Brücke ist noch bis 21. Juli eingestellt. Die Gesamtkosten liegen bei 667 Millionen Euro. Zählt man den für den Nord-Rückbau notwendigen Rathausabriss hinzu, so summieren sich die Gesamtkosten – Stand heute – auf mindestens 728 Millionen Euro: 528 Millionen Euro für die Kohl-Allee (Ersatz der Hochstraße Nord, B44), 120 Millionen für die neue Südtrasse, 80 Millionen für den Rathausabriss, der im kommenden Jahr vollzogen werden soll. Bund und Land fördern die Hochstraßensanierungen mit knapp 475 Millionen Euro. Das sind 80 Prozent der förderfähigen Kosten.