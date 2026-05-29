Daran müssen sich Autofahrer wohl erst wieder gewöhnen: Seit Donnerstagnachmittag ist auf der neuen Brücke an der Hochstraße Süd (B37) die Abfahrt zur Heinigstraße in die Innenstadt wieder frei. Auch von der A650 kommend, ist die Abfahrt in die Innenstadt wieder möglich. Am Freitag hielt sich das Verkehrsaufkommen dort allerdings in Grenzen. Die Bauarbeiten an der Hochstraße Süd liegen laut Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) in den letzten Zügen. „Das Meiste ist geschafft. Die Abfahrt auf die Heinigstraße steht dem Verkehr wieder zur Verfügung. Zum ersten Mal seit der Sperrung der Hochstraße Süd kann man ein Stück weit über die neue Brücke fahren“, so Blettner. „Wir wissen, dass die Bauarbeiten für die Verkehrsteilnehmer, aber auch für die Anwohnerschaft eine große Belastung darstellen.“ Im Juli werde die komplette Hochstraße Süd wieder dem Verkehr übergeben: modern und leistungsfähig.