Der Teilabriss der Hochstraße Süd schreitet weiter voran: Das rund 90 Meter lange Bauwerk 168 ist nach Angaben von Bauleiter Stefan Feldmann von der Abrissfirma Moß bereits zur Hälfte abgetragen. Am Donnerstag soll der Rückbau dieses in Höhe des Platanenhains verlaufenden Trassenstücks beendet sein. Am Montag war laut Feldmann „Wartungstag“, sprich: Maschinen und Geräte sind überprüft und – falls notwendig – instandgesetzt worden.

Neue Baggerschere wiegt sieben Tonnen

Angeliefert wurde zudem eine neue, sieben Tonnen schwere „und noch stärkere Baggerzange, damit wir noch schneller sind“, berichtete der 38-Jährige auf Anfrage. „Die bisherige Zange war dem Polier zu langsam.“ Feldmann zufolge arbeiten aktuell zwölf Moß-Kollegen auf der Baustelle. Vor einer Woche wurde der Durchgang zwischen Berliner Platz und Mundenheimer Straße wieder für Fußgänger geöffnet.

Bauwerk 167 im Visier

Das erste etwa 120 Meter lange Trassenstück der rund 500 Meter langen Pilzhochstraße wurde ab 11. Juni abgetragen. Bauwerk 167 ist der nächste Brückenabschnitt in westlicher Richtung, der angegangen wird. Er ist ebenfalls 90 Meter lang, aber wegen der dazugehörigen Abfahrtsspuren breiter als das vorherige Trassenteil. Bis Ende Oktober soll die am 22. November 2019 als einsturzgefährdet eingestufte Pilzhochstraße komplett abgetragen sein. Pkw, Busse und Straßenbahnen sollen bis September wieder den Bereich Berliner Platz/Mundenheimer Straße passieren können. Ein Ersatzneubau soll bis 2025/26 errichtet werden. Dafür wird ein dreistelliger Millionenbetrag veranschlagt. Der reine Abriss kostet rund 15 Millionen Euro.