Der geplante Baubeginn für den Ersatzbau des rund 520 Meter langen Teilabschnittes der abgerissenen Pilzhochstraße rückt näher. Die vorbereitende Bauarbeiten kommen nach Angaben der Stadt nun in ihre letzte Phase. Dabei handelt es sich um die Beseitigung von fünf alten Fundamenten der Pilzstützen, die dem Unterbau für die Ersatzhochstraße im Wege sind. Die Rückbauarbeiten werden voraussichtlich ab Montag, 15. Mai, beginnen und rund sechs Wochen dauern. Startpunkt ist westlich der Berliner Straße, anschließend geht es in Höhe der Dammstraße weiter. Für die Abbrucharbeiten werden unterschiedliche Baugeräte eingesetzt, darunter auch eine Fräswalze. Das Abfräsen von Beton sei im Vergleich zur Kaltsprengung mit einem Quellmittel kostengünstiger und lärmärmer, so die Stadt. Die Löcher werden mit einem Sand-Kies-Gemisch aufgefüllt. Aus Kostengründen werden nur fünf von insgesamt 27 Fundamenten der Pilzhochstraße entfernt. Für den neuen Unterbau laufen bis Ende Mai außerdem noch Baugrunduntersuchungen. Mitte Juli soll Baubeginn für die neue Hochstraße sein. Bis Ende 2025 soll das knapp 100 Millionen Euro teure Projekt abgeschlossen sein.