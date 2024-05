Voraussichtlich auch an Fronleichnam (Donnerstag, 30. Mai) wird auf der Baustelle für die neue Hochstraße Süd (B37) gearbeitet, wie die Stadtverwaltung ankündigt. Im Bereich des Faktorhauses stehen demnach Schalungsarbeiten für die Herstellung der Pfeiler für die neue Brücke an. Grund ist die vorübergehende Einstellung des Stadtbahnverkehrs über die Konrad-Adenauer-Brücke bis 21. Juli. Die Fortsetzung der Arbeiten am Feiertag sei notwendig, um die Zeitpläne der eng abgestimmten Bauabläufe für die rheinübergreifenden Verkehrswege und die Südtrasse einzuhalten. Es werde jedoch keine erhöhte Lärmbelästigung im Umfeld erwartet. Die Verwaltung bittet Betroffene um Verständnis und Geduld. Anwohnern stehe mit Dieter Jung ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist telefonisch erreichbar unter 0621 504-6686 sowie per E-Mail andieter.jung@bpg-ludwigshafen.de. Mit dem Bau der neuen Hochstraße Süd – ein 520-Meter-Lückenschluss – wurde Ende Januar begonnen. Anfang 2026 soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Hinter dem Faktorhaus ragen bereits erste Betonpfeiler für den Lückenschluss in die Höhe.