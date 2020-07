Möglicherweise noch in dieser, spätestens aber in der kommenden Woche starten die Abrissarbeiten am nächsten der zehn Brückenbauwerke der maroden Hochstraße Süd. Das sagte Bauleiter Stefan Feldmann von der Abrissfirma Moß auf RHEINPFALZ-Anfrage. Es dreht sich um das rund 90 Meter lange Bauwerk 168 in westlicher Richtung. Der Rückbau der etwa 120 Meter langen Konstruktion über der Mundenheimer Straße, der im Wesentlichen vom 11. bis 14. Juni in einer Hauruckaktion über die Bühne ging, ist inklusive Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen, sodass dort in dieser Woche – wie angekündigt – die Durchfahrt für Radfahrer und Fußgänger wieder freigegeben werden könne, so Feldmann. „Wir warten da auf ein Signal der Stadt“, sagte er am Montag. „Wir sind bereit.“ Um das restliche Material und den Schutt am Faktor-Haus zu beseitigen, benötige sein Unternehmen noch etwa einen Tag, so der 38-Jährige. Feldmann zufolge sind aktuell etwa 20 Arbeiter vor Ort zu Gange.

Durchfahrten seit 22. November dicht

Die beschädigte Pilzhochstraße, ein 500-Meter-Teilstück der Südtrasse, wurde am 22. August 2019 für den Verkehr gesperrt, weil Risse in den Stützen („Pilzen“) entdeckt worden waren. Als sich diese vergrößerten, schlugen Prüfstatiker Alarm wegen Einsturzgefahr. Seit 22. November sind daher auch zwei Durchfahrten unterhalb der Brücke gesperrt. Seither steht auch der öffentliche Nahverkehr am Berliner Platz still. Im August und September soll der Bereich wieder für Pkw, Busse und Bahnen passierbar sein. Im Oktober soll die Pilzhochstraße komplett abgerissen sein. Der reine Abriss kostet rund 15 Millionen Euro, der Ersatzneubau, der 2025/26 stehen soll, wird mit einem dreistelligen Millionenbetrag veranschlagt. Ungeklärt ist bisher die Finanzierung.