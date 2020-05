Um den dreimonatigen Zeitverzug auf der Hochstraßen-Baustelle an der Dammstraße wettzumachen, will die Abrissfirma Moß möglichst auch an Wochenenden sowie an Feiertagen arbeiten. Für Christi Himmelfahrt (21. Mai) sei eine entsprechende Arbeitsgenehmigung bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd beantragt worden. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstagvormittag beim wöchentlichen Medienbriefing zum Abriss der Pilzhochstraße, das coronabedingt erneut per Videokonferenz stattfand.

32 von 52 Stützen in Position

„Die Firma Moß arbeitet an verschiedenen Stellen daran, den Prozess zu beschleunigen“, informierte die 57-Jährige. Am zuletzt nach hinten korrigierten Zeitplan habe sich nichts geändert: Die Vorbereitungen für den Rückbau des 500-Meter-Teilstücks der Hochstraße Süd (B 37) sollen Mitte Juni abgeschlossen sein. Dann sollen alle 52 Stützkonstruktionen für den ersten Bauabschnitt (Mundenheimer Straße) ferngesteuert unter die marode Trasse geschoben worden sein und das Abfräsen des Asphalts beginnen können. Die Stützen sollen verhindern, dass die Brücke beim eigentlichen Abriss unkontrolliert einstürzt. 32 der jeweils 20 Tonnen schweren Türme aus Holz, Stahl und Beton sind mittlerweile in Position, fünf Mehr als in der Vorwoche. Der Abriss mit Baggern soll im Juli starten und frühestens im Oktober beendet sein. Wegen der Kontaktbeschränkungen auf der Baustelle könne die Mitarbeiterzahl nicht erhöht werden. Aktuell sind vier Fünferkolonnen sowie drei Vorarbeiter in Wechselschichten im Einsatz.

Live-Bilder per Webcam

Neu installiert wurde eine Webcam über den Baucontainern. Sie überträgt die Baustellenarbeiten live. Weitere Infos finden Sie unter www.ludwigshafen-diskutiert.de.