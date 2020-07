Beobachtet von einigen Schaulustigen an der Baustelle in der Dammstraße arbeitete sich der Bagger mit seiner sieben Tonnen schweren Schere Stück für Stück vorwärts und „knabberte“ rund um die mächtigen Stützen Beton ab – die Staubentwicklung wurde wie seit dem Rückbaubeginn am 11. Juni mit dem Einsatz von Wasser eingedämmt.

Das nächste Bauwerk im Visier

Ist der Schutt des 90 Meter langen Bauwerks abgefahren und die Arbeitsfläche geräumt, wird das nächste Bauwerk (167) in westlicher Richtung abgetragen. Es ist ebenfalls 90 Meter lang, aber wegen der dazugehörigen Abfahrtsspuren breiter. Danach wäre mehr als die Hälfte des maroden 500-Meter-Abschnitts der Südtrasse zwischen Mundenheimer und Berliner Straße beseitigt.

Die Linksfraktion im Stadtrat kritisiert derweil den hohen Wasserverbrauch an der Baustelle von bisher rund zwei Millionen Litern und fordert eine öffentliche Erklärung der Stadtspitze dazu.