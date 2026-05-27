Ein erster Durchbruch: Am Donnerstag, 28. Mai, wird im Laufe des Nachmittags auf der neuen Brücke an der Hochstraße Süd (B37) die Abfahrt zur Heinigstraße wieder freigegeben. Für den Verkehr aus Mannheim kommend wird eine Fahrspur geöffnet, am Ende der Abfahrt kann der Verkehr rechts in die Heinigstraße in Fahrtrichtung Norden abbiegen, wie die Stadtverwaltung weiter informiert.

Damit werde neben der Abfahrt zur Lichtenbergerstraße eine weitere Möglichkeit zum Erreichen der Innenstadt wieder zugänglich sein. Das Abbiegen nach links in Richtung Saarlandstraße ist indes aufgrund von laufenden Sanierungsmaßnahmen unter der sogenannten Weißen Hochstraße vorübergehend noch nicht möglich.

In den letzten Zügen

„Die Bauarbeiten an der Hochstraße Süd liegen in den letzten Zügen. Das Meiste ist geschafft. Die Abfahrt auf die Heinigstraße steht dem Verkehr dann wieder zur Verfügung. Zum ersten Mal seit Sperrung der Hochstraße Süd kann man ein Stück weit über die neue Brücke fahren. Wir wissen, dass die Bauarbeiten für die Verkehrsteilnehmer, aber auch für die Anwohnerschaft eine große Belastung darstellen. Daher haben wir auch immer gesagt: Sobald wir auch nur ein Teilstück freigeben können, machen wir das. Dieses Versprechen halten wir und werden in ein paar Tagen auch die Auffahrt von der Saarlandstraße Richtung Mannheim wieder öffnen. Im Juli wird dann die komplette Hochstraße Süd wieder dem Verkehr übergeben: modern und leistungsfähig. Mein Dank gilt allen, die daran mitgewirkt haben. Insbesondere danke ich allen Verkehrsteilnehmern und der Anwohnerschaft für ihr Verständnis und ihre Geduld“, sagt Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU).