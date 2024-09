Um die noch notwendige Nutzungsdauer der Auffahrtsrampe von der Rheinuferstraße auf die Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim ( B44) weiterhin sicher zu stellen, werden die Reparaturarbeiten langlebiger ausgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Heißt im Klartext: Die Sperrung der Auffahrtsrampe wird noch voraussichtlich bis Freitag, 20. September, jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr verlängert werden. Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits am vergangenen Freitag abgeschlossen sein sollen.

Der Verkehr nach Mannheim wird über die Rheinuferstraße zur Konrad-Adenauer-Brücke (B37) umgeleitet. Im Zuge einer Bauwerksuntersuchung wurde festgestellt, dass die Übergangskonstruktionen, die die einzelnen Teile der Auffahrtsrampe miteinander verbinden, schadhaft sind.