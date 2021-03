Damit die Hochstraße Nord bis zu ihrem Abriss weiter von Autos befahren werden kann, setzt die Stadt Ludwigshafen eigenen Angaben zufolge „auf ein umfangreiches Prüf- und Sicherungsprogramm“. Regelmäßig würden Abschnitte der Hochstraße auf Kleinstschäden untersucht. Alle sechs Jahre sei zudem eine große Kontrollmaßnahme fällig, heißt es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Diese größere Untersuchung mit Hubsteigern stehe im Sommer und Herbst an. Experten des beauftragten Gutachterbüros schauen dann laut Stadt auch unter die roten Netze, die als Schutzvorkehrung befestigt wurden. Im Verlauf dieser Inspektion würden so Betonflächen von mehr als 29.000 Quadratmetern aus der Nähe untersucht und schadhafte Stellen, falls notwendig, repariert.