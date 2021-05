Wegen Instandsetzungsarbeiten an der Hochstraße Nord im Bereich der Heinigstraße kommt es am Dienstag zu Verkehrsproblemen. Laut Stadt werden Entwässerungsleitungen erneuert. Deswegen werden die Fahrbahnen in Richtung Dürkheim sowie Mannheim und die Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim zeitweise gesperrt. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und sollen um 15 Uhr abgeschlossen sein. Umleitungen werden ausgeschildert.