Ab Montag, 30. März, muss ab 9 Uhr die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Mannheim von der Rheinuferstraße aus Richtung Oppau kommend vorübergehend voll gesperrt werden. Die Arbeiten dauern laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis Mittwoch, 1. April, an. Grund der Maßnahme ist ein entstandener Schaden an einer Übergangskonstruktion, die betroffene Stelle werde instandgesetzt und stabilisiert. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Rheinuferstraße bis zur Yorckstraße zu folgen und dann die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke in der Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheim zu nehmen.