Ein Autofahrer hat durch einen Fahrspurwechsel am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall auf der Hochstraße Nord (B44) verursacht, bei dem eine 40-Jährige verletzt wurde. Laut Polizei hatte der Unbekannte von der Kurt-Schumacher-Brücke kommend gegen 15.30 Uhr stark gebremst und fuhr verbotenerweise über die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung, um die Abfahrt Rheinuferstraße noch zu erwischen. Durch dieses Fahrmanöver mussten mehrere Fahrzeuge stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 40-jährige Fahrerin fuhr auf das vor ihr haltende Auto auf, das auf einen weiteren Wagen geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Rheinuferstraße davon. Bei dem Aufprall wurde die 40-Jährige verletzt. Zudem traten aus ihrem Auto Betriebsflüssigkeiten aus, die von der Berufsfeuerwehr beseitigt werden mussten. Der Wagen der Verletzten und ein weiteres Auto wurden abgeschleppt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Durch den Unfall wurde für etwa eine Stunde die B44 in Richtung A 650 blockiert. Der Verkehr wurde über die Abfahrt Rheinuferstraße abgeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.