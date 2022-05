40 Jahre lang nutzten Musiker fünf Räume in einer Unterführung nahe des Ludwigshafener Hauptbahnhofs zum Proben. Nun mussten die Räume zum 31. März geräumt werden, bestätigte Holger Wieneke, seit 30 Jahren Vorsitzender des Vereins Klanghaus, auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Grund für die Kündigung ist der anstehende Abriss der Hochstraße Nord. Der 1981 gegründete Verein Klanghaus, der auch jahrelang das „Konzert unter den Brücken“ an der Auffahrtrampe der Straßenbahn unter der Kurz-Schumacher-Brücke veranstaltete, sei bemüht, seinen Mitgliedern Alternativen zur Verfügung zu stellen, berichtete Wieneke. „Es ist unbedingt wichtig, Räume zu haben, in denen Menschen sich entfalten und verwirklichen können“, sagte der 59-Jährige. „Es gibt so viele Ideen, die Raum brauchen, und eine Stadt sollte sie fördern und begleiten.“ Er halte den Niederfeld-Bunker schon lange für ein sehr interessantes und geeignetes Objekt.

Der Klanghaus-Verein gründete sich 1981, ein Jahr später überließ die Stadtverwaltung Bands und Musikern die fünf Proberäume in einer Unterführung unter der Kreuzung Lorientallee/Pasadenaallee. Sie wurden bis zum Schluss intensiv genutzt, teilweise auch doppelt und von Musikern aller möglichen Stilrichtungen. In der Anfangszeit probten hier neben vielen anderen die später erfolgreichen Musiker Norbert Schwefel und Julia Neigel und legten den Grundstein für ihre Karrieren.