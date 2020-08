Der Bauausschuss hat am Montagabend 2,4 Millionen Euro bewilligt, damit vor dem Abriss der Hochstraße Nord Leitungen verlegt werden können. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sah darin einen wichtigen Zwischenschritt: „Damit dokumentieren wir, dass wir schon längst mit den Arbeiten für den Abriss der Hochstraße Nord begonnen haben.“ Konkret geht es bei den beschlossenen Mitteln um Arbeiten am Brücken-Nordkopf. Damit die Brücke problemlos abgerissen werden kann, müssen zuvor die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden. So wird ein Teil der Abwasserkanäle in den stillgelegten Straßenbahntunnel (C-Tunnel) verlegt. Die Arbeiten sollen Anfang 2021 über die Bühne gehen und etwa 20 Wochen lang dauern. Vorgesehen sind zwei Bauabschnitte. Zunächst muss der Tunnel entsprechend verstärkt werden. Die danach angesetzten oberirdischen Arbeiten können laut Stadtverwaltung erst in Angriff genommen werden, wenn der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, da auch Flächen der Nachbargrundstücke benötigt werden. Björn Berlenbach, Leiter des Bereichs Tiefbau, ergänzte, dass der Stadt eine Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn vorliege. Die 2,4 Millionen Euro seien Teil der zuschussfähigen Kosten. Mit dem eigentlichen Abriss der Nordtrasse soll erst begonnen werden, wenn der Ersatzbau für die Hochstraße Süd, die derzeit abgerissen wird, steht. Läuft alles nach Plan, wird dies etwa 2025 der Fall sein.