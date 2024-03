Der Bereich Tiefbau führt ab Montag, 25. März, bis 26. April an der B44 in beiden Fahrtrichtungen Kampfmittelsondierungen im Bereich des Ziegeleiwegs durchführen. Dafür müssen werktags Fahrstreifen im Wechsel gesperrt. Die Arbeiten laufen von Montag bis Donnerstag, 9 bis 15 Uhr.

Weiterhin ist es laut Verwaltung notwendig, an den Wochenenden vom 5. bis 8. und 12. bis 15. April die B44 für den Verkehr voll zu sperren. Vom 5. bis 8. April erfolgt die Vollsperrung der B44 zwischen Heinig- und Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Aus Fahrtrichtung Mannheim kommend wird der Verkehr auf die Rheinuferstraße in Richtung Norden zur B9 umgeleitet. Verkehrsteilnehmer sollen der großräumigen Umleitung folgen.

Vom 12. bis 15. April erfolgt die Vollsperrung der B44 in beiden Fahrtrichtungen. Aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommend wird der Verkehr an der Bruchwiesen- zur Anschlussstelle Heinigstraße abgeleitet. Aus Fahrtrichtung Mannheim kommend wird der Verkehr auf die Rheinuferstraße in Richtung Norden zur B9 umgeleitet.

Die Vollsperrungen beginnen jeweils freitagmorgens um 9 Uhr und enden am darauffolgenden Montag um 5 Uhr. Die Sperrungen dienen der Vorbereitung von Arbeiten für die Helmut-Kohl-Allee, Bereich Westbrücke. Der Bereich Tiefbau bittet die Verkehrsteilnehmer, die Sperrung über die B9 sowie über die A6 und 61 großräumig zu umfahren, da mit erheblichen Behinderungen zu rechnen sei.