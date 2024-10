Autofahrer müssen sich am Sonntag, 27. Oktober, auf der Hochstraße Nord ( B44) auf Einschränkungen einstellen. Weil turnusgemäß die Unterseiten der Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und Mannheim zwischen der Kurt-Schumacher-Brücke und dem Rathaus-Center sowie der Auffahrt am Würfelbunker (Mitte) mit einem Brückenuntersichtgerät geprüft werden, kommt es zu Verengungen der Fahrbahn sowie zu vorübergehenden Sperrungen der Fahrstreifen und der Rheinuferstraße. Wie die Stadt weiter mitteilt, dauern die Arbeiten von 8 bis voraussichtlich 17 Uhr. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen. Die regelmäßigen Bauwerksprüfungen seien notwendig, um potenzielle Schäden frühzeitig aufspüren und beheben zu können. Während der Bauarbeiten zum Lückenschluss an der Hochstraße Süd und deren Modernisierung soll die Hochstraße Nord laut Stadt weiterhin befahrbar bleiben.