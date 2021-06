Wegen Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Hochstraße Nord auf Höhe der Heinigstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim vom 7. Juni bis 10. Juli zeitweise eingeschränkt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gilt dies auch für die Abfahrten in die Heinigstraße.

In einem ersten Bauabschnitt vom 7. bis 12. Juni, wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bad Dürkheim auf eine Fahrspur eingeengt. Zwischen 21. Juni und 3. Juli wird im zweiten Bauabschnitt die Abfahrt zur Heinigstraße von Bad Dürkheim aus kommend gesperrt. Vom 5. bis 10. Juli ist es nicht möglich, aus der Heinigstraße die Auffahrt in Fahrtrichtung Bad Dürkheim zu nutzen. Für die Bauabschnitte zwei und drei ist laut Stadtverwaltung eine Umleitung über den Hemshofkreisel ausgeschildert.

Weiterhin muss die Pylonbrücke wegen einer Bauwerksprüfung am 15. und 16. Juni jeweils an einem Tag in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Beide Maßnahmen seien so koordiniert, dass Verkehrsbeschränkungen jeweils nur auf der Hochstraße Nord und Süd zu erwarten sind.