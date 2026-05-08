Ab Montag, 11. Mai, wird nach Angaben der Ludwigshafener Stadtverwaltung in der Rheinuferstraße die Auffahrt auf die Hochstraße Nord (B44) von Oppau/ BASF kommend in Fahrtrichtung A650/ Bad Dürkheim bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt. Die Arbeiten an der Auffahrt erfolgen im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Umbau des Nordbrückenkopfs ab August. Zentral dabei ist die Einrichtung der sogenannten Spange, über die ab August der Verkehr sowohl Richtung Norden (Oppau/BASF) als auch Richtung Westen (A650/Bad Dürkheim) laufen wird. Verkehrsteilnehmer können laut Stadtverwaltung alternativ im Norden die Verbindung über die L523 und B9 nutzen. Die Auffahrt Heinigstraße oder im Süden die Pylonbrücke über die Kaiser-Wilhelm-Straße stehen weiterhin zur Verfügung. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Darüber hinaus wird empfohlen, soweit möglich, Alternativen über das ÖPNV-Angebot zu nutzen oder insbesondere für innerstädtische Wege auf das Fahrrad umzusteigen.

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