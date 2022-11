Auf der Hochstraße Nord (B44) im Bereich der Auffahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Mannheim kommt es wegen Ausbesserungsarbeiten am Brückenbauwerk zu Verkehrseinschränkungen, wie die Stadtverwaltung ankündigt. Am Montag, 28., und Dienstag, 29. November, laufen die Arbeiten demnach zwischen 9 und 14 Uhr. Aus Sicherheitsgründen müsse die Auffahrt in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Der Verkehr könne über die Auffahrt Heinigstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim fahren und werde dann über die Anschlussstelle Bruchwiesenstraße umgeleitet. Die Verwaltung bittet für die verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis. Fragen beantwortet der zuständige Projektleiter Reinhold Stefan unter Telefon 0621 504-6658.