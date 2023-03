Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. Juli 1959 wird die erste Hochstraße in Ludwigshafen mit einem Festakt eingeweiht. Das Bauwerk zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Etwas Vergleichbares hat es bisher in Europa nicht gegeben. Experten pilgern in die Stadt, um sich die Zukunft des Autoverkehrs anzusehen. Jetzt wird das Bauwerk wieder abgerissen.

Der Aufbruch ins Zeitalter der Hochstraßen ist eine heiße Angelegenheit: 35 Grad im Schatten zeigt das Thermometer am 9. Juli 1959. Die erste Ludwigshafener Hochstraße wird eingeweiht. Sie