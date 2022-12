Der Beschluss für den Ersatzbau der Südtrasse ist ein Meilenstein für das Hochstraßenprojekt.

Noch sind keine Verträge unterzeichnet, aber das grüne Licht aus Mainz für die Auftragsvergaben trotz laufender Verhandlungen zeigt: Es kommt Bewegung in den lange sehr zähen Prozess. Zudem signalisiert der Bescheid den Willen, Ludwigshafen finanziell kräftig unter die Arme zu greifen. Ob das an der selbsternannten harten Verhandlungsführerin Steinruck oder schlichtweg an der Einsicht liegt, dass es hier um zentrale Verkehrsadern geht, spielt keine Rolle. So weit, wie sich Minister Wissing inzwischen aus dem Fenster lehnt, kann er LU am Ende nicht mit ein paar Groschen abspeisen. Sonst macht er sich unglaubwürdig.