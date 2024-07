Eine Baustelle in der Ludwigshafener Innenstadt sorgt für Staus auf der Hochstraße Süd (B37). Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) haben in der ersten Juliwoche damit begonnen, eine neue Fernwärmeleitung in der Stadtmitte zu verlegen. Gleichzeitig wird eine Wasserleitung erneuert.

Die Wredestraße wird deshalb von der Heinigstraße aus zur Sackgasse Wegen der Baustelle staut sich der Verkehr auf der Abfahrt von der Hochstraße in Richtung Innenstadt. Pendler berichten von Rückstaus im morgendlichen Berufsverkehr bis zum Übergang zur A650 und Wartezeiten von über einer Stunde.

Die Arbeiten dauern laut TWL voraussichtlich 14 Wochen bis Anfang Oktober. Eine geänderte Verkehrsführung im betroffenen Bereich wurde ausgeschildert. Wer nicht im Stau stehen will, sollte den Bereich weiträumig umfahren.