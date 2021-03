Ludwigshafen. Nächstes Kapitel im Streit um die Kosten der im Vorjahr in weniger als vier Monaten abgerissenen Pilzhochstraße in Ludwigshafen: Der Rückbau des 500-Meter-Abschnitts der Hochstraße Süd (B 37) wird wohl ein zweites juristisches Nachspiel haben, nachdem ein Vergleich vor dem Landgericht Ende September gescheitert war. Damals forderte die Abrissfirma Moß wegen eines angeblich von der Stadt gewünschten Mehraufwands für die Sicherheit 5,7 Millionen Euro zusätzlich zur vereinbarten Auftragssumme von 5,1 Millionen Euro. Inzwischen verlangt Moß sogar sieben Millionen Euro an Nachzahlungen. Die Stadt will nur zehn Prozent davon zahlen. Sie widerspricht der Moß-Darstellung und reklamiert ihrerseits Schadensersatz in Höhe von 450.000 Euro. Weil Moß wegen Versäumnissen beim Bau der Stützkonstruktionen den Zeitplan nicht eingehalten habe, seien der Stadt hohe Kosten entstanden, etwa für den Schienenersatzverkehr. Akzeptiert das Unternehmen aus dem Emsland die ihm zugestellte Schlussrechnung der Stadt nicht, dann treffen sich die Parteien wohl erneut vor Gericht.