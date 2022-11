Wer sein Abi oder die Fachhochschulreife in der Tasche hat, hat bei der Studienwahl viele Möglichkeiten. Dabei müssen sich junge Menschen nicht nur über den Studiengang Gedanken machen, sondern auch überlegen, an welcher Hochschule das Studium aufgenommen werden soll. Eine erste Orientierung bei dieser wichtigen Entscheidung möchte die Hochschulmesse der Agentur für Arbeit Ludwigshafen am Mittwoch, 23. November, bei freiem Eintritt bieten. Von 10 bis 15 Uhr informieren 30 Aussteller im Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30, über Studienangebote, Anforderungen, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie Bewerbungsfristen. Vor Ort können sich die Besucher in aller Ruhe mit den Ausstellern unterhalten und beispielsweise herausfinden, wie der Karrierestart bei der Bundespolizei gelingt oder welche dualen Studiengänge die Arbeitsagentur und das Pfälzische Oberlandesgericht zu bieten haben. Zudem gibt es Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten eines Studienwunschs und zu Alternativen, mit denen sich die Zeit zwischen Schulabschluss und Studienbeginn überbrücken lässt. Zu den Ausstellern gehören Universitäten, Fachhochschulen, Behörden, Beratungsstellen und Überbrückungsanbieter aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland. Das Team für akademische Berufe der Arbeitsagentur steht ebenfalls für persönliche Gespräche bereit. Eine genaue Liste mit allen Ausstellern und Infos zur Messe gibt es im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/hochschulmesse.