Eine Woche vor dem regulären Vorlesungsbeginn hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) am Montag rund 420 neue Studierende beim „Ersti-Welcome“ in Ludwigshafen begrüßt. Besonderheit diesmal: Die jungen Frauen und Männer profitieren als erste vom Neubau (Gebäude C) auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße. Mehr dazu hier.