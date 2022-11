Die 50plus-Vorlesungsreihe im Wintersemester 2022/23 geht in die zweite Runde: Am Donnerstag, 24. November, steht der Vortrag „Am seidenen Faden: China, Indien, USA – der Beginn einer neuen Weltordnung“ von Asienexperte Professor Manuel Vermeer auf dem Programm. Er ist Lehrender am Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmensberater und Thriller-Autor.

„Am seidenen Faden“: Ein schwaches Amerika, Lockdown in China, Lieferprobleme, Angriff auf Taiwan? Im Himalaya stehen sich die Atommächte China, Indien und Pakistan gegenüber, im Indo-Pazifik kommen Australien und die USA hinzu. Die alten und neuen Großmächte misstrauen sich, und das ist gefährlich – heißt es zur Einordnung der Veranstaltung in der Ankündigung.

Anhand seines neusten Politthrillers schildere Vermeer die Risiken und stelle die Frage nach einer neuen Weltordnung „und was das alles für uns bedeutet“. Im Anschluss stehe der Referent für Fragen bereit. Der kostenfreie Vortrag findet von 17 bis 18.30 Uhr in Präsenz in der Aula der Hochschule (A-Gebäude, Erdgeschoss), Ernst-Boehe-Straße 4, statt und richte sich an alle Interessierten, auch an eine jüngere Zielgruppe, wie betont wird.

„Die Ökonomie des Alltäglichen“

Im dritten und letzten Vortrag der Reihe in diesem Wintersemester geht es dann am 12. Januar um 17 Uhr um „Die Ökonomie des Alltäglichen“. Darin klärt Jörg B. Kühnapfel, Professor für General Management im Fachbereich Marketing und Personalmanagement, die Frage, „warum alles in unserem Leben eine Frage von Kosten und Nutzen ist“.

Die 50plus-Vorträge stehen allen Interessierten offen. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um eine Anmeldung gebeten.

Im Netz



Nähere Informationen und Anmeldungen unter www.hwg-lu.de/50plus.