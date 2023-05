Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) bietet jedes Semester drei 50 plus-Vorlesungen an – gehalten von Lehrenden der Hochschule. Zielgruppe sind dabei Menschen ab einem Alter von 50 Jahren. Die Veranstaltungen stehen jedoch allen Interessierten offen.

Den Auftakt der Vorlesungsreihe im Sommersemester macht nach Angaben der HWG am Donnerstag, 4. Mai, der Vortrag „Tibet und der Dalai Lama. Historie, aktuelle wirtschaftspolitische Einordnung und Ausblick“ von Manuel Vermeer, Dozent am Ostasieninstitut. Am 25. Mai folgt der Vortrag „Die Vermessung von allem – das quantifizierte Ich“ von Jörg Kühnapfel vom Fachbereich Marketing und Personalmanagement. Am 29. Juni lautet der Vortragstitel „In vino veritas – über die Wissenschaft und den Genuss des Weines“. Es referiert Dominik Durner, Experte für Lebensmitteltechnologie und Oenologie am Weincampus Neustadt.

Alle Vorträge starten um 17 Uhr, sind kostenfrei und finden in der Aula der Ludwigshafener Hochschule, Ernst-Boehe-Straße 4, statt. Anmelden kann man sich im Netz unter www.hwg-lu.de/50plus.