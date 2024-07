Rund 1000 Gäste haben am 12. Juli den Studienabschluss der diesjährigen Absolventen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) gefeiert – erstmals auf dem neuen Campus in Mundenheim: also in den neuen Räumen im Gebäude C sowie auf dem frisch gestalteten Außengelände.

Die Abschlussfeier war die bislang größte Veranstaltung in der Geschichte der HWG, an der rund 4500 Studierende eingeschrieben sind. Gewürdigt wurden die Absolventen mit der Urkundenübergabe in fünf parallel stattfindenden Zeremonien. Die vier HWG-Fachbereiche und die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar hatten diese individuell für die Absolventen, ihre Familien und Freunde ausgerichtet.

„Willenskraft und Ausdauer“

Bei einem Sektempfang erhob Hochschulpräsident Gunther Piller das Glas auf die Absolventen: „Sie haben während ihres Studiums Willenskraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit bewiesen und ihr Studium trotz der widrigen Umstände der Corona-Pandemie erfolgreich abgeschlossen. Sie können stolz auf das Erreichte sein“, so Piller. Zum Sommerfest sagte er: „Es ist toll, so viel Leben auf dem Campus zu haben.“

Beim Sommerfest wurden kühle Drinks und Streetfoord serviert. Foto: HWG

Im Anschluss warb Tatjana Kamrad, Vorsitzende des Fördervereins, dafür, mit der HWG in Verbindung zu bleiben: „Für den Gegenwert eines ,Espresso to go’ im Monat sammeln sie nicht nur Karmapunkte, sondern profitieren auch selbst von einem tragfähigen Netzwerk“, sagte sie.

Besonders ausgezeichnet wurden Maurice Fuchs, Ex-Vorsitzender des Studierendenparlaments, und Claudio Albano, langjähriger Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses. Im Studienjahr 2023/24 haben insgesamt 930 junge Menschen ihren Abschluss an der HWG absolviert.