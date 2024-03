Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen trauert um Ellen Bareis, Professorin im Bereich Soziale Arbeit, ehemalige Dekanin und Vizepräsidentin der HWG. Die promovierte Soziologin verstarb am 8. März in Frankfurt am Main im Alter von 56 Jahren. Bareis lehrte und forschte seit 2009 am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule in Ludwigshafen und hatte dort die Professur „Gesellschaftliche Ausschließung und Partizipation“ inne. 2015 bis 2019 war Bareis zudem Dekanin des Fachbereichs.

2019 folgte das Amt der Vizepräsidentin für die Bereiche Studium und Lehre, Qualitätsmanagement und das neu geschaffene Ressort Kunst und Kultur. In dieser zentralen Leitungsfunktion sei ihr die weitere interdisziplinäre Verzahnung der Fachbereiche, die Weiterentwicklung der Gesundheitsstudiengänge oder der Ausbau von hochschuldidaktisch besonderen Lehr-Lern-Formen wie zum Beispiel dem „forschenden Lernen“ besonders am Herzen gelegen.

„Treibende Kraft in Lehre und Forschung“

„Für uns als Fachbereich und als Kolleginnen ist es unfassbar traurig, dass Ellen Bareis verstorben ist. Es zeichnete sich aufgrund einer lebensbedrohlichen Krankheit ab – aber gerade in ihrer Abwesenheit zeigt sich, welch großer Verlust dies für uns ist“, sagt Dekan Hans-Ulrich Dallmann.

„Auch für die Hochschule als Ganzes ist der Tod von Ellen Bareis ein großer Verlust“, so Hochschulpräsident Gunther Piller stellvertretend für die ganze Hochschulleitung. „Sie war bis zum Schluss voller Ideen und Zuversicht und wird uns als treibende Kraft in Lehre und Forschung, aber natürlich auch als geschätzte Kollegin und Mensch sehr fehlen.“