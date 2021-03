Das Studium Generale der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen gibt es im Sommersemester als digitales Format. Die Themen reichen von Vorgeschichte und Robotik über Pandemiemanagement bis hin zum Klimawandel, wie die Hochschule mitteilt. Den Auftakt der Reihe macht am Dienstag, 23. März, die Vorlesung „Naturwissenschaften: Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen“ mit Professor Björn Risch vom Institut für wissenschaftliche Bildung der Universität Koblenz-Landau. Alle Studium Generale-Veranstaltungen finden dienstags von 16 bis 17.30 Uhr über die Plattform „Zoom“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist erforderlich. Das komplette Programm steht im Netz unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale

Die weiteren Veranstaltungen

30. März: Umgang mit Corona – Pandemiemanagement im internationalen Kontext

13. April: Innere Widerstandsfähigkeit – persönliche Resilienz aufbauen und erhalten

20. April: Das Unbeherrschbare vermeiden, das Unvermeidbare beherrschen – Folgen des Klimawandels mit „Facts and Figures“

27. April: Denkmuster – Blockaden und Ressourcen

4. Mai: Migration – Wert, aber auch Ängste und Sorgen

11. Mai: Roboter als Companion – neue Formen emotionaler Beziehungen?

18. Mai: Tiermenschen – Trommeln – Talismane: Magie in der Vorgeschichte

25. Mai: Wie wir morgen leben werden – die Lebensstil-Matrix