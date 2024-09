Im Wintersemester bietet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft nach eigenen Angaben wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm an. Es geht zum Beispiel um Demokratiegeschichte, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und den Klimawandel.

Den Auftakt der Reihe „Studium Generale“ an der Hochschule in Mundenheim macht am Dienstag, 8. Oktober, der Vortrag „Abhängigkeit – Wege aus der Sucht“ von Anne Koopmann, Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim. Alle „Studium Generale“-Veranstaltungen der Hochschule finden jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, also in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und als Online-Übertragung.

Die von Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, Healthcare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Noch Fragen?

Das komplette Programm dieses Wintersemesters gibt es auf der Homepage der Hochschule unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale.