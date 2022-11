Mehr als 100 Gäste haben am 28. November den Hochschultag in der Aula der Hochschule Mannheim gefeiert. Neben Einblicken in aktuelle Forschungs- und Start-up-Projekte der Hochschule gab die Rektorin, Professorin Astrid Hedtke-Becker, bekannt, dass sie Ende August 2023 in den Ruhestand treten werde. Der Festakt zum 125-jährigen Jubiläum der Ingenieurschule Mannheim – dem Vorläufer der Hochschule – im Oktober des 2023 werde somit ohne sie stattfinden. Aber sie freue sich auf viele weitere Veranstaltungen und Ereignisse, die in ihre verbleibende Amtszeit fallen. Die Teilnahme an der Bundesgartenschau, auf der sich die Hochschule nächstes Jahr sechs Wochen lang präsentieren wird, gehöre auf jeden Fall dazu, sagte sie.