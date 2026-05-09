Der Fachbereich Management, Controlling, Healthcare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) hat beim aktuellen CHE-Hochschulranking insgesamt gute Ergebnisse erzielt. Besonders die Bachelorstudiengänge „BWL – Internationales Management“ und „BWL – Management, Controlling & Information“ erreichten in einzelnen Kategorien sogar die Spitzengruppe der BWL-Studiengänge. Der Mitteilung der HWG zufolge bewerteten die Studierenden vor allem den Praxisbezug und die internationale Ausrichtung positiv. Auch die räumliche Ausstattung, Lern- und Arbeitsräume sowie die Bibliothek schnitten überdurchschnittlich ab.

Der duale Studiengang Gesundheitsökonomie erhielt ebenfalls gute Bewertungen, unter anderem für die Betreuung durch Lehrende sowie die Berufs- und Praxisorientierung. Ab dem Wintersemester 2026/27 soll das Angebot in Ludwigshafen auch in einer nicht-dualen Variante studierbar sein. „Die große Mehrheit der Studierenden ist mit der Studiensituation an der HWG LU zufrieden oder sehr zufrieden“, so Dekanin Petra Weber-Dressler in der Mitteilung.

Der Studiengang „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ wurde wegen fehlender Absolventinnen und Absolventen noch nicht im Ranking berücksichtigt. Das CHE-Ranking erscheint im ZEIT-Studienführer 2026/27 und online.