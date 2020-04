Die Hochschule Ludwigshafen setzt sich dafür ein, dass der Nothilfefonds für Studenten ausgebaut wird. Sie unterstützt deshalb eine Petition des Studierendenwerks Vorderpfalz. „Die Anzahl der Anträge auf Nothilfe ist bereits deutlich angestiegen“, sagt Hochschul-Präsident Peter Mudra.

Die Corona-Krise macht offensichtlich auch vor Studenten nicht halt. Laut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft geraten junge Menschen unter anderem in finanzielle Nöte, weil Nebenjobs wegfallen. Nach Wahrnehmung des Studierendenwerks Vorderpfalz betrifft das vor allem internationale Studenten. Bei ihnen würde beispielsweise das Bafög als Sicherungssystem nicht greifen. Hochschulpräsident Peter Mudra sagt: „Die Zahl der Anträge auf Nothilfe ist bereits deutlich angestiegen.“ Der Höhepunkt sei dabei noch nicht abzusehen. Dass finanzielle Hilfen bereitgestellt werden, ist laut Mudra „für viele Studenten existenziell“.

Minister signalisiert Offenheit

Die Ludwigshafener Hochschule hat sich deshalb an einer Petition des Studierendenwerks beteiligt. Diese fordert, einen Nothilfefonds für Studenten in der Corona-Krise einzurichten. Laut Mudra habe der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) in einer Online-Konferenz am Gründonnerstag bereits Offenheit für das Thema signalisiert. Der Minister habe aber auch darauf hingewiesen, dass das Thema zunächst beim Bund bearbeitet werden müsse.

Sechs- bis zehnfache Nachfrage

In der Petition heißt es, dass es Mittel gebe, die das Studierendenwerk als finanzielle Nothilfe vergeben kann. Diese seien allerdings „sehr begrenzt“. In „normalen Jahren“ würden sie ausreichen. Seit März 2020 sei beim Studierendenwerk aber eine sechs- bis zehnfache Nachfrage nach diesen Geldern zu beobachten.

„Wenn die nächsten Monatsmieten anstehen, wird für viele Studierende das Konto leer sein und die Nothilfe-Nachfragen werden weiter ansteigen“, heißt es in dem Schreiben an Minister Wolf. Gebraucht würde ein „unbürokratischer, finanzieller Plan B“. Neben dem Studierendenwerk haben die Petition auch Vertreter der Universität Koblenz-Landau, der Universität Mainz (Fachbereich in Germersheim), der Hochschule Worms und eben der Hochschule Ludwigshafen unterzeichnet.