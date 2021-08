Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen mit aktuell rund 4500 Studierenden feiert unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft – seit 50 Jahren!“ in 2021 ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde auf der Homepage die Jubiläumsseite „50 Jahre HWG LU“ eingerichtet (www.hwg-lu.de/50-jahre-hwg-lu). Hier finden sich Aktionen und Veranstaltungen rund ums 50. Jubiläum auf einen Blick.

Videobotschaften und Meilensteine

Die Seite gibt auch einen Ausblick auf den offiziellen Festakt mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der am 16. September ansteht, und den Höhepunkt der Feierlichkeiten darstellt. Videobotschaften von einigen internationalen Partnern finden sich dort ebenso wie Grußworte von Hochschulpräsident Peter Mudra oder Malu Dreyer. Darüber hinaus sind Meilensteine in der Geschichte der Hochschule grafisch aufbereitet. Am Ende der Seite gibt es die Möglichkeit, über ein Formular Glückwünsche oder Grußbotschaften zu senden, die anschließend auf der Jubiläumsseite eingepflegt werden (gerne auch mit Bild).