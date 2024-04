Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) lädt Studieninteressierte für Samstag, 8. Juni, 10 bis 14 Uhr, zum Hochschulinfotag „Hit“ auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4-6 (Mundenheim) ein. Dabei informiert die Hochschule mit ihren derzeit rund 4500 Studenten über ihr Angebot in Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen: ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeit, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau und Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft, ob Bachelor, Master, in Vollzeit, nebenberuflich oder dual – hier gibt es einer Ankündigung zufolge „Infos für alle Fälle“.

Darüber hinaus stehen Führungen über den neu gestalteten Campus, durch den Neubau, eine Meet-the-students-Lounge, Mitmachaktionen, Vorträge und Schnuppervorlesungen auf dem Programm. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Beim „Hit“ findet auch der „Tag der Weiterbildung“ der hochschulzugehörigen Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) statt, die sämtliche berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Hochschule bündelt. Neben Beratungen an den Ständen stehen ebenfalls Infovorträge und Schnuppervorlesungen auf der Agenda.

Möglichkeiten der Studienfinanzierung

Zum Tag des Stipendiums lädt die HWG in Kooperation mit „ArbeiterKind.de“,bereits für Dienstag, 14. Mai, 14.30-17.30 Uhr, auf den HWG-Campus (A-Gebäude) ein. Auf der Veranstaltung präsentieren sich die großen deutschen Stipendiengeber, das Deutschlandstipendium sowie regionale Stifter und informieren über Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Infos im Netz unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event oder unter www.arbeiterkind.de.